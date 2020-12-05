37’lik Atiba Hutchinson sınırları zorlamaya devam ediyor

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşısında da sahne aldı. 68. dakikada Ghezzal'in güzel asistini iyi bitiren Atiba, bu sezon ligde çıktığı 9. maçta 3. golünü attı.

Birçok forvete nazire yapan 37 yaşındaki orta sahanın 2 de asisti bulunuyor. Atiba, şunları söyledi:

“Son 2 galibiyetten sonra bu seviyede oynamaya devam etmek çok önemliydi bizim için. Gol yemedik, bu da çok olumlu bir nokta. Henüz çok erken ama ritmimizi buluyoruz. Yeni gelen arkadaşlar oldu, herkes birbirine alışıyor, alıştı hatta. Kendimize güvenimiz de geliyor. 3 maç kazanmak olumlu ama daha çok maç var. Böyle gitmesi güzel hissettiriyor, devamını getirmemiz lazım.”

ABOUBAKAR ÜÇLEMEYİ YAPTI

Kartal’ın formda ismi Vincent Aboubakar, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Kamerunlu yıldız, Fenerbahçe derbisinde attığı kafa golünün aynısını lacivert-beyazlıların filelerine bıraktı. Gol sayısını 5 yapan Aboubakar, 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta gol attı.

20 GOLÜN 17’Sİ YENİLERDEN

Kara Kartal'ın yeni transferleri haftalar geçtikçe takıma can vermeye devam ediyor. Aboubakar 5 gol, Ghezzal 3 asist, Rosier 3 asist, Mensah 2 gol, Gökhan Töre 1 gol, Josef 2 asist ve N'Sakala 1 golle skora katkı yaptı. Beşiktaş'ın ligde attığı 20 golün 17'sinde yenilerin etkisi oldu.

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