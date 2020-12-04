TFF 1. Lig corona ile sarsıldı! Balıkesirspor’da 19 futbolcu…

Corona virüsü vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un, Samsunspor ve İstanbulspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Aydeniz Et Balıkesirspor Kulübü resmi sitesinden yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 5 yeni futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/N2MPwVFjBV — Aydeniz Et Balıkesirspor (@balikesirspor__) December 4, 2020

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