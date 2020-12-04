Stadyumun adı Diego Armando Maradona oldu

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Arjantinli unutulmaz futbolcu Diego Armando Maradona’nın ismi, Napoli’de ölümsüzleşti.

Efsane futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Napoli taraftarlar, Napoli’nin karşılaşmalarına ev sahipliği yapan San Paolo Stadyumu’nun adını Maradona olarak değiştirilmesi istemişti. Napoli Belediyesi, Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris’in önerisiyle belediye yönetimi San Paolo Stadyumu’nun ismini Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı.

Maradona, 1984-1991 yılları arasında formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli ile, 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonlukları kazanmıştı.

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İTALYA’NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ STADYUMU

Eski adıyla San Paolo, yeni adıyla Diego Armando Maradona Stadyumu, Giuseppe Meazza (San Siro) ve Olimpiyat Stadyumu’ndan sonra İtalya’nın üçüncü büyük stadyumu olarak dikkat çekiyor.

Napoli’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ve yapımı 1959 yılında tamamlanan stadyum, 1989’da 1990 Dünya Kupası için yoğun bir yenileme çalışmasından geçmişti. Stadyumun kapasitesi 60 bin 240…