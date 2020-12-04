Raşit Karasu hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncusu Raşit Karasu 79 yaşında vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Karasu’nun vefatı nedeniyle 4-7 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Raşit Karasu, 1967-76 yılları arasında 11 yıl Fenerbahçe forması giydi ve 76 maça çıktı. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Karasu, Fenerbahçe’den Vefaspor’a gitti. Dört sezon Vefaspor’da oynadıktan sonra Adana Demirspor’a transfer oldu. Adana Demirspor’dan sonra bir kez daha Fenerbahçe’ye dönen Karasu sonrasında Mersin İdmanyurdu forması giyip 1981-82 sezonu sonunda futbolu bıraktı.

SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı.

Raşit Karasu’nun vefatı nedeniyle 4-7 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Raşit Karasu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

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FENERBAHÇE KULÜBÜ’DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe Kulübü de, eski futbolcularından Raşit Karasu’nun vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda “Eski futbolcularımızdan Raşit Karasu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. 1967-76 yılları arasında formamızı giyen ve 76 maçta 11 gol kaydeden milli oyuncumuz Raşit Karasu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.