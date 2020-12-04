Namağlup lider Alanyaspor, Başkent deplasmanında!

Aytemiz Alanyaspor, Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak maçın hakemi Fırat Aydınus.

Süper Lig’de 7. kez karşılaşacak iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

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ALANYASPOR’UN GALİBİYETİ DAHA FAZLA

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği’nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor’un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor’da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun corona virüsü nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Muhtemel 11: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efkan, Babacar

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efkan, Babacar Sakat : Yok

: Yok Cezalı: Yok

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