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Sözcü

Kritik maçta gülen Tuzlaspor

Tuzlaspor, zirveyi yakından ilgilendiren maçta sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u mağlup etti.

Güncellenme: 19:06, 04/12/2020
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Kritik maçta gülen Tuzlaspor

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 21’e yükseltirken, İstanbulspor 18 puanda kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Haydar, Erdem, Tarık Tekdal, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Gökcan Kaya, Aldin Cajic (Ahmet Yazar dk. 78), Aias Aosman (Arif Morkaya dk. 85), Segbefia, Thuram (Onat Kutay dk. 90+2), Pucko (Samet dk. 85)

Yedekler: Angeler, Özgürcan Özcan, Adama Sarr

Teknik Direktör: Taner Taşkın

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melik Kabasakal, Cihat Çelik, Kamal Issah (Egehan Gök dk. 72), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Papa Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 83), Tayyip Ebrar (Ali Dere dk. 46), Levent Ayçiçek (Berkay Görmez dk. 83), Abazaj (Muhammed Enes dk. 72)

Yedekler: Alp Arda, Emrecan, Tuncer, Uygar Mert, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tarık (dk. 40), Pucko (dk. 77) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Levent, Ali Yaşar, Papa Diouf, Kamal Issah (İstanbulspor), Pucko (Tuzlaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Tuzlaspor 2-0 İstanbulspor

  • 10′ Gelişen İstanbulspor atağında Papa Diouf, kaptığı topun ardından ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top kaleci Haydar'da kaldı.
  • GOL! 40′ Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Erdem'in ortasın arka direkte iyi yükselen Tarık, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
  • 66′ Erdem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Papa Diouf'un elle oynamasının ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
  • 67′ Aosman'ın kullandığı penaltıda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kurtardı ve kornere çeldi.
  • GOL! 77′ Gökcan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pucko'nun çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
İstanbulspor Tuzlaspor