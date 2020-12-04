Kritik maçta gülen Tuzlaspor

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.
Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 21’e yükseltirken, İstanbulspor 18 puanda kaldı.
Stat: Vefa
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi Karadoruk
Tuzlaspor: Haydar, Erdem, Tarık Tekdal, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Gökcan Kaya, Aldin Cajic (Ahmet Yazar dk. 78), Aias Aosman (Arif Morkaya dk. 85), Segbefia, Thuram (Onat Kutay dk. 90+2), Pucko (Samet dk. 85)
Yedekler: Angeler, Özgürcan Özcan, Adama Sarr
Teknik Direktör: Taner Taşkın
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melik Kabasakal, Cihat Çelik, Kamal Issah (Egehan Gök dk. 72), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Papa Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 83), Tayyip Ebrar (Ali Dere dk. 46), Levent Ayçiçek (Berkay Görmez dk. 83), Abazaj (Muhammed Enes dk. 72)
Yedekler: Alp Arda, Emrecan, Tuncer, Uygar Mert, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Tarık (dk. 40), Pucko (dk. 77) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Levent, Ali Yaşar, Papa Diouf, Kamal Issah (İstanbulspor), Pucko (Tuzlaspor)
Tuzlaspor 2-0 İstanbulspor