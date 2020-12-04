İşte Cimbom’un transfer rotası

GALATASARAY'DA özellikle yabancı futbolcu transferleriyle ilgili çıkan haberler yönetimi rahatsız etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bir menajerin sürekli gündeme gelerek taraftarlarda beklenti yarattığına ve yönetim üzerinde baskı oluşturduğuna inanıyor. Özellikle Henry Onyekuru isminin sürekli dillendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuluyor. Nijeryalı oyuncunun Covid-19 indirimi nedeniyle sorun çıkaran isimlerden olması nedeniyle kesinlikle geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.

ÖNCELİK GENÇ YERLİLERE

Edinilen bilgilere göre Cimbom, devre arasında az ama öz transfer yapacak. Teknik heyet ve ‘scout' ekibinin belirlediği isimlere yönelecek Galatasaray, ‘nokta atışı' isimler alacak. Buradaki parola ise ‘menajer değil kulüp kazansın' olacak. Yönetim, transfer harcamalarını ise disiplinde tutmaya devam edecek. Geleceğe yatırım olarak düşünülen yerli isimlerden bazıları da belli: Ali Akman (Bursaspor), Mehmet Özcan (Eskişehirspor) ve Fatih Kurucuk (Karagümrük). Bu oyunculara öncelik verilecek.