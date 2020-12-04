Hatayspor ve Çaykur Rizespor’da corona vakaları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Atakaş Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır” denildi.

Bu hafta sonu deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Rizespor’dan yapılan açıklamada ise, “Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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