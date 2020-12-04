Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL Feminin’e 84-70 yenildi. Fenerbahçe gruptaki ilk yenilgisini aldı. ASVEL ise ikinci galibiyetini elde etti.
Fenerahçe’de 28 sayıyla maçın skorer ismi olan McBride’ın performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo, Ivana Ivanovic, Alakbar Hasanov
Fenerbahçe: McBride 28, Stokes 12, Zandalasini 11 Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, Olcay Çakır, Sevgi Uzun
Başantrenör: Victor Lapena
ASVEL Feminin: Clark 17, Crvendakic 14, Ciak 14, Plouffe 11, Tanqueray 9, Raincock-Ekunwe 9, Johannes 6, Fauthoux 4, Jocyte
Başantrenör: Valery Demory
1. Periyot: 12-22 (ASVEL Feminin lehine)
Devre: 37-51 (ASVEL Feminin lehine)
3. Periyot: 53-67 (ASVEL Feminin lehine)