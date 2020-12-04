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Sözcü

Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ASVEL'e yenilerek Kadınlar Euroleague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

Güncellenme: 22:42, 04/12/2020
Haberler Basketbol
Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL Feminin’e 84-70 yenildi. Fenerbahçe gruptaki ilk yenilgisini aldı. ASVEL ise ikinci galibiyetini elde etti.

Fenerahçe’de 28 sayıyla maçın skorer ismi olan McBride’ın performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Bernard Vassallo, Ivana Ivanovic, Alakbar Hasanov

Fenerbahçe: McBride  28, Stokes 12, Zandalasini 11 Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, Olcay Çakır, Sevgi Uzun

Başantrenör: Victor Lapena

ASVEL Feminin: Clark 17, Crvendakic 14, Ciak 14, Plouffe 11, Tanqueray 9, Raincock-Ekunwe 9, Johannes 6, Fauthoux 4, Jocyte

Başantrenör: Valery Demory

1. Periyot: 12-22 (ASVEL Feminin lehine)

Devre: 37-51 (ASVEL Feminin lehine)

3. Periyot: 53-67 (ASVEL Feminin lehine)

Asvel Fenerbahçe
Yayınlanma Tarihi:22:32,