CANLI | Beşiktaş Kasımpaşa

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’ta oynanan zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.

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Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 15′ N’Koudou’nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruş, az farkla dışarı gitti.

N’Koudou’nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruş, az farkla dışarı gitti. GOL! 45+3′ Aboubakar’ın rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girer girmez yaptığı ortayı kaleci çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Mensah, kaleciden dönen topu boş kaleye gönderdi. 1-0

45+3′ İlk yarı sona erdi.

Ligde üst üste oynadığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da galip gelerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetimindeki ilk maçından üç puanla ayrılan Kasımpaşa da zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

YEDEKLER: Ersin, Emre, Güven, Oğuzhan, Necip, N’Sakala, Vida, Atakan, Kartal, Serdar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic

YEDEKLER: Erdem, Mahmut, Varga, Mehmet, Doğucan, Berat, Furkan, Yasin, Hasan, Oğuzhan

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

Beşiktaş'ta Larin cezası, Gökhan Töre, Ljajic ve Josef ise sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Hasic ise izolasyon sürecinde… Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almıyor.

KASIMPAŞA ZORLUYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son üç maçı 3-2'lik skorlarla kazandı ancak son 10 maça bakıldığında zaman zaman zorlandı. Siyah-beyazlılar, söz konusu periyotta rakibini 5 kez yendi, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.