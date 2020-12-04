CANLI | Beşiktaş Kasımpaşa

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’ta oynanan zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.
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Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa
Ligde üst üste oynadığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da galip gelerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetimindeki ilk maçından üç puanla ayrılan Kasımpaşa da zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
YEDEKLER: Ersin, Emre, Güven, Oğuzhan, Necip, N’Sakala, Vida, Atakan, Kartal, Serdar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic
YEDEKLER: Erdem, Mahmut, Varga, Mehmet, Doğucan, Berat, Furkan, Yasin, Hasan, Oğuzhan
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
Beşiktaş'ta Larin cezası, Gökhan Töre, Ljajic ve Josef ise sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Hasic ise izolasyon sürecinde… Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almıyor.
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son üç maçı 3-2'lik skorlarla kazandı ancak son 10 maça bakıldığında zaman zaman zorlandı. Siyah-beyazlılar, söz konusu periyotta rakibini 5 kez yendi, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.