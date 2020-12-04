Bursaspor evinde dağıldı

TFF 1. Lig 12. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-1’lik skorla mağlup oldu.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ertuğrul Kurtuluş (Ramazan Keskin dk. 70), Recep Aydın (Burak Kapacak dk. 46), Burak Altıparmak, Kerem Şen (Özer Hurmacı dk. 32), Batuhan Kör (Berat Altındiş dk. 78), Ali Akman
Yedekler: Deniz Aydın, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Er
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alim Öztürk, Alaaddin Okumuş, Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Hüseyin Çolak dk 87), Batuhan Artarslan, Bentley (Mustafa Murat Uslu dk. 78), Honore Gomis (Moussa Sow dk. 65), Ante Zivkovic (Okan Derici dk. 65), Kevin Mayi (Turgut Doğan Şahin dk. 78)
Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Mustafa Eser, Emirhan Çalışkan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Alim Öztürk (dk. 45+1), Glumac (dk. 52), Moussa Sow (dk. 82) (Ümraniyespor), Emirhan Aydoğan (dk. 77) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Bursaspor)