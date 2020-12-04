Bu ayıp yeter!

1993’ten beri ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nı gidememe tehlikemiz var. İki milli maç oynanıyor, kimsenin umurunda değil. Basketbol işte bu halde

Türk basketbolunun geldiği nokta: Larkin olmasa, Hollanda fark atacak! Öyle büyük bir çöküş ki… Maça 1 hafta kala koç değiştiren yöneticilere göre Avrupa’nın en iyi ligi bizde. Ama bu ligden çıkan yerli ve milli oyuncuların hali ortada. En popüler ikinci sporun milli takımı 2 maç yapıyor, kimse umursamıyor. 2001’de Avrupa, 2010’da dünya ikinciliği gören ülke, 2020’de Hollanda’nın gerisinde. Bir zamanlar Sırbistan, İspanya ve Litvanya ile yarışan Türkiye, bugün Avrupa Şampiyonası için İsveç ile çekişiyor ve yenmek için devşirmeye ihtiyaç duyuyor!

3. OLMAK İÇİN!

Türkiye, 1993’ten beri ilk kez bir Avrupa Şampiyonası göremeyebilir. Grubumuzda ilk 3 finallere gidecek. Görmek için rakip neden İsveç, anlatalım: Bizim ilk 2 şansımız kalmadı. 20 ve 22 Şubat'ta, elemelerin üçüncü ayağı oynanacak. 20 Şubat'taki İsveç maçımız final niteliğinde. Kazanmamız gerekiyor. Ama kazanmak yetmeyebilir. Çünkü 2 gün sonra İsveç, Hollanda'yı yenerse üçlü averaj devreye girecek. Son maçta Hırvatistan'a kaybedersek üçlü averajla grup sonuncusu olabiliriz. İsveç'e kaybedersek, EuroBasket 2022 defterini kapatacağız.

HEZİMET OLURSA

İsveç'i 1-2 sayı ile yener, sonra Hırvatlar'a kaybedersek, Hollanda'nın İsveç'i yenmesini bekleyeceğiz. İsveç, Hollanda'yı az farkla yenerse iki takım finallere gidecek. Sonuncu olmamak için… 1- İsveç’i 12 farkla yenmemiz. 2- Hollanda’nın Hırvatistan'ı yenmesi, bizim de İsveç'i en az 8 farkla mağlup etmemiz şart. Grupta üçüncülük için oynamak ve bu hesap bile Türk basketbolu için büyük ayıp; basketbolu yönetenlere, bahaneler uydurup sağa-sola saldıranlara yeter! 7 sayının altında bir İsveç galibiyeti alıp tarihi hezimeti yaşarsak kim ne yapacak; çok merak ediyorum…

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D Grubu Puan Durumu

TAKIMLAR O G M As Ys Av P

O G M As Ys Av P Hırvatistan 4 4 0 307 249 58 8

4 4 0 307 249 58 8 Hollanda 4 2 2 280 283 -3 6

4 2 2 280 283 -3 6 İsveç 4 1 3 291 317 -26 5

4 1 3 291 317 -26 5 TÜRKİYE 4 1 3 280 309 -31 5

20 Şubat 2021: Türkiye-İsveç, Hırvatistan-Hollanda

22 Şubat 2021: Türkiye-Hırvatistan, İsveç-Hollanda

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ALDIĞIMIZ SONUÇLAR