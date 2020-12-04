Ahmet Nur Çebi: Kasada 500 bin TL bırakmadılar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuk olan Çebi'nin satır başları şöyle:
- DORUKHAN ile yüzde 90 anlaştık. ‘İmzayı at, yıllarca kal dedim. ‘Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi.
- YILDA 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.
- ROSIER'I satarlarsa, gelirse alacağız. Teknik kadronun onayını almadan yaptığımız bir transferdi.
- CENK Tosun keşke olsa. Bize yollarlarsa kapımız kendisine açık.
- DERBiDE Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a ‘Hakemle ilgili bir şey söyleme. Genç hakemdir' dedim.
- F.Bahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Gazeteci sordu, yanıt verdim. Daha önce Ali Koç'a ‘Canımız yandı' dedim. O ‘Çok güzel yönetti' dedi.
- GEÇMiŞİ her zaman konuşacağım.
- İNSANLARIN yardımlarını küçümseyenler var. O kendini biliyor. 80 milyonu madem beğenmiyorsunuz kasada 500 bin TL
- bıraksaydınız? O paraya ben buradan stada kadar koşarım.
- GENÇ hakemlerle yola devam etsinler, bu konuda MHK'nın arkasındayım.
‘Ljajic-Vida indirim yapmadı'
“ADEM Ljajic ile 3 kez konuştum. İlkinde ‘Covid beni yordu' dedi. İkincisinde ‘Şans bulamıyorum', üçüncüsünde ‘Mucizeler yaratacağım' dedi. Dördüncüyü konuşmadım. Onu da kazanmak istiyoruz. Ona ihtiyacımız var… Vida ve Ljajic indirime henüz yanaşmadı. Bu sefer bakarsın gönülleri yumuşar indirimi kabul ederler.”