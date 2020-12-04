Ahmet Nur Çebi: Kasada 500 bin TL bırakmadılar

‘Ljajic-Vida indirim yapmadı'

“ADEM Ljajic ile 3 kez konuştum. İlkinde ‘Covid beni yordu' dedi. İkincisinde ‘Şans bulamıyorum', üçüncüsünde ‘Mucizeler yaratacağım' dedi. Dördüncüyü konuşmadım. Onu da kazanmak istiyoruz. Ona ihtiyacımız var… Vida ve Ljajic indirime henüz yanaşmadı. Bu sefer bakarsın gönülleri yumuşar indirimi kabul ederler.”