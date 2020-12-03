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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 17:19, 03/12/2020
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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kasapoğlu, eşiyle birlikte yaptırmış oldukları testin pozitif sonuçlandığını duyurdu…

“Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.”

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Yayınlanma Tarihi:17:15,