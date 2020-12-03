Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kasapoğlu, eşiyle birlikte yaptırmış oldukları testin pozitif sonuçlandığını duyurdu…
“Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.”
Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.
Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.
Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020