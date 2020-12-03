Şanssızca elenmedik!

Başakşehir değil ama Okan Buruk dün gecenin kaybedeni. Temsilcimiz açısından Leipzig maçı Avrupa'ya ya tamam ya devam mücadelesiydi kabul ama kazanmak zorunda olmak demek mantıksızca hareket etmek demek değil.

Buruk'un yanlış stratejisinin bedeli ağır oldu. Siz bakmayın maçın 4-3 bittiğine. Sörloth'un son dakikadaki golü şanssızlıktı ama dün gece epey şanslı gününde olan bir Başakşehir vardı. Normal şartlarda maçın 8-4 bitmesi gerekirdi.

Siz Şampiyonlar Ligi'ndeki en kritik maçınıza Denizlispor maçına çıkıyormuş gibi çıkarsanız faturası da ağır olur. PSG'ye kök söktürürken de Manchester United'ı mağlup ederken de önce iş güvenliği diyerek güçlü bir orta saha ve tek forvetle sahaya çıkan Başakşehir, kendisinden 6 kat büyük bütçeli bir sistem takımına karşı bu cüreti göstermemeliydi.

Hücumdaki Gulbrandsen-Ba tercihi bizi bir kişi eksik oynattı. Orta sahada zayıf kalınca da Almanlar ilk yarıda tek kale maç yaptı. İkinci yarıda Leipzig kaçırdıkça İrfan Can attı. 3-3'e getirdiğimiz bir maçta bu şekilde bir son dakika golü de yine maç boyunca yaptığımız kontrolsüz hareket etmenin ürünüydü.

İrfan Can'ın ayakta alkışlanacak müthiş performansına ise çok yazık oldu.