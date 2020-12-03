Şampiyonlar Ligi H grubu puan durumu: Başakşehir tur şansını kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak son maçlar öncesinde grupların şekli belirlenmeye başladı. Başakşehir’in de yer aldığı H grubunda PSG deplasmanda Manchester United’i 3-1 ile geçerken, temsilcimiz Başakşehir evinde Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Alınan skorlar sonrasında Başakşehir’in Avrupa macerası sona erdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN TARİHİ BAŞARI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Arda Turan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan dördüncü oyuncu olmayı başardı.

HAT-TRICK YAPIP İLK KEZ YENİLEN TÜRK

Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü Türk futbolcu olan İrfan Can Kahveci, bu istatistiği yakalayıp mağlup olan ilk isim oldu. 2014'te Manchester United'ı Kadıköy'de 3-0 yenen Fenerbahçe'nin tüm gollerini Tuncay Şanlı atmıştı. 2012'de ise Cluj deplasmanından 3-1 galip ayrılan Galatasaray'ı Burak Yılmaz sırtlamıştı.

Şimdilerde Galatasaray'ın formasını giyen Arda Turan da, Barcelona'da oynadığı dönemde Borussia M'gladbach'ı 4-0 yendikleri maçta 3 gol atmıştı.

Öte yandan İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu.

Nisan 2003 – Cristiano Ronaldo

Ekim 2010 – Gareth Bale

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