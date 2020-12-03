Ronaldo’nun tarihin zirvesine çıkmasına 10 gol kaldı

Tarihin en fazla gol atan futbolcusu olma unvanı Ronaldo’ya artık çok yakın… Şampiyonlar Ligi’nde 750’inci golünü atan Ronaldo bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Juventus’un Dinamo Kiev’i 3-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Portekizli süper yıldız hedefine bir adım daha yaklaştı.

BİCAN VE PELE’Yİ GERİDE BIRAKACAK

Tarihin en çok gol atan futbolcular listesinde 3’üncü basamakta bulunan Ronaldo’nun zirveyi ele geçirmesine yalnızca 10 gol kaldı.

759 gollü Josef Bican ilk, 757 gollü Pele’nin ikinci basamakta yer aldığı listede rekoru kırmaya en yakın isim olan Ronaldo Şampiyonlar Ligi’nde attığı 132 golle ilk sırada.

Portekizli’yi Şampiyonlar Ligi’nde 118 golle Lionel Messi takip ediyor. Aktif olarak futbolculuk hayatı devam eden Ronaldo’nun 10 gol daha bulması halinde ulaşılması güç bir rekorun sahibi olacak.

PİRLO: HER GÜN YENİ BİR REKOR KIRIYORMUŞ GİBİ…

Teknik direktör Andrea Pirlo, 35 yaşındaki yıldızın futbol sahnesinden hiç inmemesini istiyor. “Cristiano Ronaldo hakkında söylenebilecek hiçbir şey yok. Her gün yeni bir rekor kırıyormuş gibi geliyor. Juventus’ta olduğu için çok şanslıyız. Umarım onu uzun süre rekorlar kırarken izlemeye devam ederiz.”

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