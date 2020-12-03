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Romain Grosjean korkunç kazanın yaşandığı yere geri döndü

Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Bahreyn Grand Prix'inde yaşadığı korkunç kaza sonrası alevler içinde yanan arabadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilmesinin ardından kazayı yaşadığı piste geri dönen Romain Grosjean, yaşadıklarını anlattı. Kaza hakkında soruşturma da açıldı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 20:13, 03/12/2020
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Romain Grosjean korkunç kazanın yaşandığı yere geri döndü

Formula 1 Bahreyn Grand Prix’inin ilk turu, korkunç bir kazaya sahne olmuştu. Hass takımının 34 yaşındaki Fransız pilotu Romain Grosjean, arabasının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmıştı. Bir anda alev topuna dönen arabadan 27 saniyede çıkarılan Grosjean, hemen hastaneye kaldırılmıştı.

El ve ayaklarında yanıklar bulunan Fransız pilot, ameliyat edildikten sonra taburcu oldu. Üç gün hastanede kalan Grosjean, hastaneden çıktıktan sonra kazanın yaşandığı piste gitti. Grosjean’in korkunç kazayı yaptığı alana geri dönüşü, Formula 1’in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Yapılan paylaşımda “Seni yeniden görmek harika” ifadesine yer verildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Geçtiğimiz gün ülkesinin televizyon kanallarından TF1’e konuşan Grosjean, korkunç kazada yaşadıklarını anlattı. “Ölümün geldiğini gördüm” diyen Fransız pilot, çocuklarını düşünerek yanan araçtan çıkmayı başardığını söyledi.

İkiye bölünen ve alev topuna dönen aracın içindeki dehşet anların hakkında Grosjean, “O anlar bana hiç bitmeyecek kadar uzun geldi. Sonra kendime çocuklarım için araçtan çıkmam gerektiğini hatırlattım. Yeniden doğmuş gibiyim” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı. FIA tarafından yapılan açıklamada kazanın detaylı olarak inceleneceğini belirtilirken, soruşturmanı 6-8 hafta süreceği ifade edildi.

Yapılacak soruşturmanın sonunda kazaya neden olan sıkıntıların tam olarak anlaşılması bekleniyor. Ortaya çıkan sonuca göre Formula 1 yarışlarında yeni tedbirlerin alınıp alınmaması gerektiğinin de masaya yatırılması öngörülüyor.

Yayınlanma Tarihi:19:53,