PSG MaNu’yu devirdi, Başakşehir’in Avrupa macerası bitti

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Manchester United, sahasında PSG’yi konuk etti.Old Trafford’da oynanan karşılaşmayı PSG 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı ve temsilcimiz Başakşehir’in Avrupa Ligi umutlarını sona erdirdi.

Maça hızlı başlayan PSG, 6. dakikada Neymar’ın golüyle öne geçerken 32. dakikada Rashford skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1- bitti.

İkinci yarıda oyun dengeli giderken eşitliği bozan iism 69. dakikada Marquinhos oldu ve PSG’yi öne geçirdi. 70. dakikada Fred ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Dakikalar 90+1’i gösterdiğinde ise Neymar bir kez daha sahneye çıktı ve PSG mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

PSG bu galbiyetle 9 puana yükselerek Manchester United ve Leipzig ile puanları eşitledi. Son hafta karşılaşmasında ise Leipzig eviinde Manchester United’ı konuk ederken PSG ise Başakşehir’i konuk edecek.

GİROUD TARİHE GEÇTİ, SEVİLLA’YA 4 GOL!

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanan karşılaşmayı Chelsea 4-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu. Giroud Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

Maçın henüz 8. dakikasında Giroud, Havertz’in asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Chelsea, 54. dakikada bu kez Kovacic’in asistinde Giroud ile farkı ikiye çıkardı. Önce Sevilla, sonra da Chelsea üst üste oyuncu değişiklikleriyle maçtaki hamlelerini yapsa da Fransız golcü yine durmadı. 74. dakikaya gelindiğinde oyuna 9 dakika önce giren Kante’nin asistinde Giroud yeniden topu ağlara gönderdi. Fransız golcü adeta gole doymadı, 83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ağlara göndererek skoru 4-0 olarak tayin etti.

Maçın sonucuyla birlikte Chelsea 13 puana yükselirken Sevilla ise 10 puanda kaldı. İki takım da daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti ancak Chelsea liderlik koltuğunu garanti altına aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI:

Krasnodar 1-0 Rennes

Sevilla 0-4 Chelsea

Club Burgge 3-0 Zenit

B.Dortmund 1-1 Lazio

Ferencvaros 0-3 Barcelona

Juventus 3-0 Dynamo Kiev

Başakşehir 3-4 RB Leipzig

Man United 1-3 PSG