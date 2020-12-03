Josef de Souza, Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın dünkü idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında bugün yapılan MR görüntülenmesinde iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Josef de Souza, Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Beşiktaş’ın maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Georges Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar.”

İLGİLİ HABER Beşiktaş`ta Vida takımla çalıştı