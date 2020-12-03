İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

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Ceza sahası dışından hem ilk yarı hem de ikinci yarı sol ayakla iki müthiş gol atan İrfan Can Kahveci, frikikten de üçüncüyü atarak Şampiyonlar Ligi’nde muhteşem bir gece yaşadı.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu.

Nisan 2003 – Cristiano Ronaldo

Ekim 2010 – Gareth Bale

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