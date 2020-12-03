Hem basketbolun hem de paranın kralı: LeBron James

Derleyen: Alican ÖZCAN | “NBA sahasına ilk adım attığımda iş insanı oldum” diyen LeBron James, finansal dehalar sıralamasında belki ilk sırada olmayabilir. Sonuçta, dört kez MVP seçilmesi, üç farklı takımla (Lakers, Miami, Cavaliers) NBA şampiyonluğu kazanan ilk basketbolcu olması ve lig tarihinin en çok kazanan altıncı oyuncusu olması ilk akla gelenler.

Los Angeles Lakers’ı 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa götüren takımın lideri olan LeBron James, 85 milyon dolar değerinde iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı. LeBron, bu sözleşme ile 20. yılına ulaşacak kariyeri boyunca yaklaşık 430 milyon doları kasasına koymayı garantilemiş oldu. Ve bu rakam sadece kulüplerle yaptığı sözleşmelerden kazandığı garanti para…

Bunun dışında yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla servetini katlayan 35 yaşındaki sporcunun kariyer kazancının şimdiden 1 milyar Dolar’ı aştığı tahmin ediliyor. 2003’te NBA sahnesine adım attıktan sonra iş dünyasında da imparatorluk kuran ve milyar dolarlık bir sporcu olma yolundaki Kral James, attığı basketlerde olduğu kadar iş dünyasında da başarılı adımlara sahip.

LİSE SIRASINDA BAŞLAYAN ZENGİNLİK

LeBron James’in bu finansal başarısındaki en büyük etkeni kendisine oluşturduğu yol haritası. Lisedeki son yılında ve NBA’e gideceği açıklandığında, Reebok ile sponsorluk görüşmesi yapan James’e 10 yıl için 100 milyon Dolar teklif edildi. Buna ek olarak, eğer Nike ve Adidas‘la görüşmeyi iptal ederse anında 10 milyon Dolar hesabına yatırılacaktı. O dönem kariyerinin zirvesinde Kobe Bryant‘a Nike’ın 40 milyon Dolar verdiğini düşününce rakamın ne boyutta olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Teklifi birkaç dakika düşündükten sonra geri çeviren James, genç yaşına rağmen tüm seçenekleri değerlendirmenin ve çeşitliliği artırmanın önemini kavramıştı. Adidas 60 milyon Dolar’dan daha az bir tutarda yaptığı teklifle elendi. Nike ise, ilk etapta 70 milyon Dolar’lık bir teklifle masaya otursa da, dönemin her genci gibi James de Michael Jordan’ın çalıştığı markayla işbirliği yapmaya hazırdı. Hem de 30 milyon Dolar daha az kazanacak olmasına rağmen!

Ancak Reebok’un önerdiği sözleşmenin detaylarını öğrenen Nike yöneticileri yeni bir anlaşma hazırlayarak James ile 87 milyon Dolar’lık sözleşme imzaladı. O sırada Reebok’un avukatları bir otel odasında James ile sözleşme imzalamayı bekliyordu…

LeBron James “Düşünmeye başladım, bu adam şu anda bana 10 milyon Dolar’lık çek vermeye razıydı ve Nike veya Adidas’ın da bana peşin olarak 20-30 vermek istemediği söylenebilirdi. Belki de peşin para en iyi tercih olmayabilirdi. Arka planı düşünmeye başladım. Amcalarımın hep söylediği bir şey vardı: Tüm yumurtalarınızı asla bir sepete koymayın.”

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NIKE’LA ÖMÜR BOYU SÖZLEŞME

2015 yılında, Nike ile ömür boyu sözleşme imzalayan birkaç sporcudan biri olan ABD’li basketbolcunun sadece bu anlaşma süresince kazanacağı para 1 milyar doları buluyor. Nike’ın yanı sıra, Coca-Cola, Sprite, Walmart, Kia Motors ve Beats dahil olmak üzere birçok şirket ve markayla anlaşmaya sahip.

“Lisedeyken Mayıs ayında bir sınıfta oturuyordum. Bir ay sonra, Haziran ayında çılgın bir şekilde multi-milyoner olmaya başladım. Evde para kazanan ilk kişi olmak 18 yaşındaki biri için korkutucu bir şey.” -LeBron James

ESPN’e göre; 2015 yılında ticari anlaşmalar sayesinde 765 milyon Dolar’dan fazla kazandı. Forbes’ın tahminlerine göre ise, 2018’de James’in net değeri 450 milyon Dolar’dı. Kazancının önemli bir bölümünü yatırımlara ayıran LeBron James, 2011 yılında İngiliz futbol kulübü Liverpool’un yüzde 2’lik hissesini 6,5 milyon Dolar’a almıştı. Ve bu hisselerin günümüzdeki değeri yaklaşık 32 milyon Dolar!

STRATEJİK FONLARA YATIRIM

Bir yatırımda başarılı olmak için mevcut bir marka ile anlaşma yapmak zorunda olmadığını keşfeden James, McDonald’s ile olan anlaşmasını sonlandırdıktan sonra 2012’de pizza şirketi Blaze Pizza’nın yüzde 10'luk hisselerini 990 bin Dolar’a aldı. O dönem toplamda 800 bin Dolar ciro elde eden marka; 2016’da 185 milyon Dolar, 2017’de 279 milyon Dolar ve 2018’de 341,5 milyon Dolar’lık ciroya sahipti. Markanın geçen yılki cirosu ise, 459 milyon Dolar’dı.

Blaze Pizza kararıyla ilgili “En alttan başladığımız ve şimdi ona baktığımızda ‘Vay canına, bunu biz başardık’ diyebileceğimiz bir şey yarattık. Bu gerçekten harika bir şey” diyen James, “Başarılı olmazsa, o zaman sadece kendimi suçlayabilirim” sözleriyle yaptığı yatırımla ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtiyor.

“Bazı kişiler, test edemeyeceğiniz belirli alanlarda diğer insanlardan daha iyi işleyen zihinlere sahip. Ve LeBron’un, diğer birçok yeteneğine ek olarak para kazanma zekası var ve bunu çok iyi başarıyor.” Ünlü yatırımcı Warren Buffet

2015 yılında 15,8 milyon dolar kazanan Uninterrupted adlı dijital medya platformunun kurucu ortağı olan James; corona virüsü pandemisinin ortaya çıkmasının ardından iş ortağı Maverick Carter ile güçlerini birleştirdi ve 100 milyon Dolar değerindeki Springhill adındaki medya şirketini kurdu.

SpringHill aynı zamanda NBA efsanesi Michael Jordan’ın rol aldığı 1996 yapımı ‘Space Jam’in devam filmini çekiyor. James de bu filmde başrol oynamaya hazırlanıyor. James aynı zamanda Beats kulaklıklarının ilk destekçilerindendi. Apple Beats’i 3 milyar Dolar’a satın aldığında, yıldız sporcu yaptığı sponsorluk anlaşması sayesinde 30 milyon Dolar kâr elde etti.

SAĞLIĞINA 1,5 MİLYON DOLAR!

James, devasa net değerine rağmen boşa para harcamayı reddediyor ve tutumlu davranması gerektiğini biliyor. Öyle ki, internet için hücresel veri kullanmayan ve sadece Wi-Fi bağlantılarını kullanan LeBron, mobil mağazalardan ücretsiz uygulamalar dışında parayla bir şey satın almıyor.

LeBron en büyük zenginliğin sağlık olduğunun da farkında ve bu yüzden 2 metreyi aşan vücuduna 1,5 milyon dolar harcadığı biliniyor. LeBron’un sağlığı ile ilgilenen ekipte; ABD donanmasının eski özel kuvvet askeri, koçlar, eğitmenler, kişisel şefler ve masözler bulunuyor. Vücut bakımı kendisi için büyük bir masraf olsa da, bu masraf onun uzun süre daha fazla para kazanmasını sağlayacak.

Basketboldaki yaşamının sınırlı olduğunun farkında olan James’in şimdilerde düşünmeye başladığı şey ise basketbol sonrasında gelecek yıllar.

“Yere indiğimde, kalan zamanımın şimdiye kadar geçen yıllardan daha fazla olacağını biliyorum. Yani 9 yaşından 40 yaşına kadar oynarsaız bu 31 yıllık hayatınızdır. Ama 40’tan 85 ya da 90’a kadar -umarım 90’a ulaşacak kadar şanslıyımdır- yaşarsanız bu 50 yıl eder. Yani bu parkelerin dışında hala yaşamak zorundayım.”

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KAZANDIĞI KADAR KAZANDIRIYOR

Son olarak sponsorların ve kulüplerin LeBron James’e kazandırdıkları tabii ki karşılıksız değil. Dünyaca ünlü markaların James’in peşinde koşmasının en büyük sebebi markalaşan bu ismin kazandırdıkları. NBA finansçılarına göre James, bir takıma yılda yaklaşık 65 milyon Dolar’lık maddi gelir sağlıyor. Lakers ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatmasının en büyük sebeplerinden biri de, o sene liseden mezun olacak olan oğlu LeBron James Jr (Bronny) ile birlikte aynı parkede oynayabilmek. Geçtiğimiz günlerde bir e-spor markasıyla sözleşme imzalayan ve profesyonel yaşama hızlı bir giriş yapan Bronny, şimdiden NBA ve sponsorların gözdesi olmaya aday. Bakalım babasından devralacağı mirası katlayabilecek mi…

Kaynaklar: Fox Business, Business Insider, Inc., Guardian