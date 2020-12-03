Fenerbahçe ve Beşiktaş’a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’a 150 bin TL, Fenerbahçe’ye de 109 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.12.2020 tarih ve 26 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

“Denizlispor Kulübü idarecisi Uğur Bağbaşlıoğlu’nun, 28.11.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK – Denizlispor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un 28.11.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Antrenörü Yılmaz Bal’ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği soyunma odası koridorlarına girmesi ve akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Antrenörü Yılmaz Bal’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Çaykur Rizespor sporcusu Selim Ay’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Çaykur Rizespor sporcusu Abdullah Durak hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Aynı müsabakada Çaykur Rizespor sporcusu Samudio hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fraport Tav Antalyaspor, 29.11.2020 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fraport Tav Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübü Teknik Sorumlusu Rıza Çalımbay’ın, 30.11.2020 tarihinde oynanan Sivasspor – Göztepe Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 29.11.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe’nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe idarecisi Alper Pirşen’in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 29.11.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Beşiktaş idarecisi Enis Ulusoy’un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Giresunspor Kulübünün, 28.11.2020 tarihinde oynanan İstanbulspor – Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemenspor Kulübünün, 28.11.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor – menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Menemenspor Kulübünün, yedek futbolcularının ısınma esnasında yeleklerini giymemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Menemenspor Kulübü antrenörü Serhat Kartal’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor idarecisi Besim Hacıoğulları’nın, 28.11.2020 tarihinde oynanan Altay – Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ankara Keçiörengücü Kulübünün, 29.11.2020 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü – Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Ankara Keçiörengücü Kulübü idarecisi Hasan Çırak’ın, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Ankara Keçiörengücü Kulübü tercümanı Fırat Soğuk’un, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübünün, 29.11.2020 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü -adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü sporcusu Anıl Karaer’in, top toplayıcıya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Adana Demirspor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”