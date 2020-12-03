Emre Belözoğlu: Ligi kupayla taçlandıracak takımız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fotomaç Gazetesi’nin düzenlediği ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de 30 hafta kaldığını belirten Emre Belözoğlu, “Bir şeyler söylemek için erken. Çok iyi bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Camia, taraftar ve bizler, onlara güveniyoruz. Sezon sonuna kadar bu ligi taşıyabilecek ve inşallah sonunda kupayla taçlandıracak bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU DERBİDE”

Ligin 10’uncu haftasında sahalarında Beşiktaş’a 4-3 mağlup olunmasını kendilerinin de beklemediğini ifade eden Emre Belözoğlu, “Her türlü skora, her türlü oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camia ve oyuncu grubu var. Camiada bulunmuş ve kendini ispatlamış bir teknik adamımız var. Olumsuz bir tablo yok. İşimizin bilincinde ve motive şekilde işimize devam ediyoruz. Hocamız, oyuncularla gerekli görüşmeleri yaptı. Haftalık rutin görüşmedir bu, derbiye özel değil. Zaten sizler de biliyorsunuz bunları. Söyleyebileceklerim bunlar. Fenerbahçe bu sezon ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme var. Biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz ve mevcut puan durumunun, mevcut yapıp şampiyonluğa ulaşabileceğini biliyoruz. İnandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz” diye konuştu.

“MOTİVASYON KAYBI OLMADAN DENİZLİ’YE GİDECEĞİZ VE BİZDEN BEKLENEN ŞEKİLDE SAHAYA ÇIKACAĞIZ”

“Mağlubiyet sonrası bunun 24 saati her oyuncuda, her teknik adamda, her taraftarda olumsuz olabilir” diyen Emre Belözoğlu, “Ama işler ne kadar iyi giderse gitsin ya da kötü giderse gitsin, sabah kalktığımızda planlamamızı yapmak zorunda olan insanlarız. Futbolun içinden geldik, başarının da başarısızlığın da yaşanılması gereken bir süresi var ve bu süreyi geçtik. Beşiktaş maçını kazansaydık da bu şekilde olacaktı. Samandıra’da hocamızın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bir şeyleri konuşmak için erken olduğuna dair cümlelerimiz var. 5-1 kazandığımız maçın ardından hocamızın oyundan memnun olmadığını da biliyoruz. Motivasyon kaybı olmadan Denizli’ye gideceğiz ve bizden beklenen şekilde sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.