CANLI | Sivasspor Villarreal

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kritik maçta İspanyol temsilcisi Villarreal ile Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşıyor. Temsilcimizin gruptan çıkma iddiasını son maça taşımak için mücadele edeceği karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetiyor.

CANLI ANLATIM

Sivasspor 0-1 Villarreal

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1′ Karşılaşma başladı

Karşılaşma başladı 4′ Gradel’in çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

Gradel’in çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı. 8′ Kullanılan kornerde aşırtılan topta Foyth, arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleyi tutturamadı.

Kullanılan kornerde aşırtılan topta Foyth, arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleyi tutturamadı. 19′ Sol kanattan yapılan ortada Coquelin’in kafası direkten döndü.

Sol kanattan yapılan ortada 45+2′ İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi. 46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. 69′ Fajr’ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

Fajr’ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti. GOL! 75′ Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Costa’nın pasında Chukwueze, boş kaleye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 0-1

İLK 11’LER

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare

VILLARREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino

GRUPTA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay'ın takımı, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı.

Sivasspor, gruptaki son maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.

SEKİZ EKSİK VAR

Sivasspor’da bu zorlu mücadele öncesi 8 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix'in yanı sıra corona virüsü testleri pozitif çıkan altı futbolcu Villarreal karşısında görev yapamıyor.

Öte yandan corona virüsü testi pozitif çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay da, Villarreal maçında kulübedeki yerini alamıyor.

Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

EN GOLCÜ KAYODE

Sivasspor, evinde oynayacağı Villarreal mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 12 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 27 gole engel olamadı.

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode'yi 2 golle Arouna Kone, 1'er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.