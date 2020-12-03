Avrupa’da Türk gecesi… Muhteşem geri dönüşler

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin maçlarında Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı. H ve G gruplarında oynanan karşılaşmalarda Lille’de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Milan’da Hakan Çalhanoğlu ve Leicester City’de de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder forma şansı buldu. Maçlarda Çağlar Söyüncü’den kötü haber gelirken, Burak Yılmaz takımını galibiyete taşıdı. Hakan Çalhanoğlu da çok şık bir gole imza attı.

Lille’de son haftaların en çok konuşulan ismi olan Yusuf Yazıcı’nın ilk 11’de başladığı maçta Lille, sahasında Sparta Prag’ı konuk etti. Yusuf Yazıcı’nın 77 dakika sahada kaldığı karşılaşmada bu kez kahramanlaşan Burak Yılmaz oldu. Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna giren tecrübeli golcü, 23 dakikada takımının geri dönüşünde başrol oynadı.

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DÖRT DAKİKADA İKİ GOL

Bir dönem ülkemizde de forma giymiş olan Celustka’nın önce 62. ardından da 64. dakikalarda peş peşe gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından Sparta Prag, Ladislav Krejci’nin 71. dakikada attığı şok golle öne geçti. Mağlup duruma düşen Lille’de Christophe Galtier, gününde olmayan Yusuf Yazıcı’yı alarak, Burak Yılmaz’ı oyuna dahil etti.

Etkisini hemen gösteren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Burak Yılmaz, Lille formasıyla bu sezon 8. golüne imza atmış oldu. Tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi’nde Fransız ekibinin formasıyla ilk gollerini attı. Daha önce Avrupa Ligi’nde Lille formasıyla iki kez hat-trick yaparak adından söz ettiren Yusuf Yazıcı’nın yerin bu kez, 23 yaşındaki oyuncunun yerine giren 35 yaşına basmış Burak Yılmaz maçın yıldızı oldu.

Sakatlığı devam eden Zeki Çelik karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Böylece puanını 11 yapan Lille, Milan’ın 1 puan önünde H Grubu’ndan çıkmayı garantilerken, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

ÇALHANOĞLU’DAN HARİKA GOL

Lille ile aynı grupta mücadele eden Milan da sahasında Celtic ile karşılaştı. 7. dakikada Rogic, 14. dakikada da Edouart’ın golleri, San Siro’ya buz kestirdi. Ancak 24. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, serbest vuruştan attığı şık golle hem takımını ateşledi, hem de futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla bu sezon 4. kez ağları havalandırırken, bu gollerin tamamını UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Bu golle yeniden oyuna dönen Milan, 26. dakikada Castillejo’nun golüyle soyunma odasına beraberlikle girdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 50. dakikada Hauge ve 82. dakikada Diaz ile iki gol daha buldu. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Milan, 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Milan bu galibiyetle H Grubu’nda puanını 10 yaptı. İkinci sırada yer alan Milan, üçüncü Sparta Prag’ın 6 puanda kalmasının ardından Lille ile birlikte son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

ÇAĞLAR’DAN KÖTÜ HABER

G Grubu’nda iki maç kala çıkmayı garantileyen Leicester City ise, deplasmanda Rus ekibi Zorya’ya mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü, Fenerbahçe’den kiralık olarak Zorya’ya giden Allahyar’dan geldi. Allahyar, 84. dakikada ağları havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Çağlar Söyüncü şansız bir an yaşadı. Sakatlıktan yeni kurtulan Çağlar, rakibi ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Milli futbolcu, yerini Fofana’ya bıraktı. Maça ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder ise 90 dakika sahada kalırken, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Grupta Leicester City ve Braga, 10’ar puanla ilk iki sırada yer alıyor. Üçüncü Zorya’nın ise 6 puanı bulunuyor.