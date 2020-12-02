Villarreal maçı öncesi Sivasspor’da toplam 4 corona

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Perşembe günü Villarreal ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor’da bu maç öncesi yapılan corona virüsü testlerinin sonucu açıklandı.

Kırmızı-beyazlılar, 2 futbolcusu ve 2 teknik heyet görevlisinin coronaya yakalandığını duyurdu. Sivasspor’dan yapılan açıklama şöyle;

“Villarreal maçı öncesi; A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

4 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”