U23 maçında 7 gol yiyen Liverpool kalecisi Caoimhin Kelleher, 3 gün sonra tarih yazdı

Derleyen: Alican ÖZCAN | Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Ajax’ı 1-0 yenen Liverpool bir üst tura liderlik koltuğunda çıkmasını sağlayacak bileti cebine koyarken, yeni bir ismi de kulübe kazandırmış oldu: Caoimhin Kelleher.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Anfield’daki maçın bitiş düdüğü ile saha içine girip doğrudan kaleci Caoimhin Kelleher’in yanına koştu ve sarıldı. Alman hoca bunu ilk kez yapmıyordu ancak, sakat Alisson Becker’in yerine şans verdiği Caoimhin Kelleher bunu ilk kez yaşadı.

Kariyerinde hiç Premier Lig maçı bulunmayan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen 22 yaşındaki İrlandalı kaleci, Curtis Jones’in 58. dakikada attığı golden 60 saniye önce Noussair Mazraoui’ye geçit vermeyerek belki de maçın kaderini değiştirdi.

Dakikalar 88’i gösterdiğinde ise; Hollandalı forvet Klaas-Jan Huntelaar’ın kafa vuruşunda müthiş bir kurtarışa imza attı. Yakın mesafeden gelen topa gösterdiği refleksle skorun eşitlenmesine engel olan Kelleher, mücadeleyi yüzde 71 pas isabeti, üçü ceza sahası içinden dört kritik kurtarış, 12/24 başarılı uzun pas istatistikleriyle gecenin en iyi performanslardan birine imza atarak tamamladı.

Alisson’un olmadığı zamanlar eldivenleri genellikle Adrian’a veren Klopp’un risk alarak kaleyi Kelleher’e emanet etmesi maç öncesinde herkesi şaşkına çevirmişti. Çünkü 3 gün önce Liverpool U23 takımıyla Manchester City’den 7 gol yiyen Kelleher’in böyle kritik bir maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok genç futbolcuyla çıkan Klopp’un bu tercihinde ne kadar haklı olduğu 90 dakika sonunda anlaşıldı. Kurtarışlarıyla Liverpool’a hayat veren Kelleher, 18 yıl sonra Chris Kirkland’den bu yana Avrupa’daki ilk maçında kalesini gole kapatan ilk Liverpool kalecisi olmayı başardı.

Avrupa’da oynadığı maçlarda geçen sezon Adrian, iki yıl önce Loris Karius’un yaptığı facia hatalar nedeniyle acı deneyimlere sahip olan Klopp, bu kötü kaderi Kelleher ile bozmuşa benziyor.

Liverpool are through to the Champions League knockouts

The Reds top Group D, and Jürgen Klopp gives Caoimhin Kelleher a big bear hug.

A great display from the young keeper pic.twitter.com/HpP2junkqV

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 1, 2020