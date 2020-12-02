Süper Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Lider Alanyaspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. MHK, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük’e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maç vermedi.

İşte maçların tarihleri ve hakemleri;

4 Aralık Cuma

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa / Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe-Kayserispor / Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor / Fırat Aydınus

16.00 Malatyaspor-Başakşehir / Cüneyt Çakır

16.00 Konyaspor-Erzurumspor / Halis Özkahya

19.00 Galatasaray-Hatayspor / Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar

13.30 Karagümrük-Çaykur Rizespor / Ümit Öztürk

16.00 Antalyaspor-Ankaragücü / Halil Umut Meler

19.00 Denizlispor-Fenerbahçe / Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi

19.30 Trabzonspor-Sivasspor / Suat Arslanboğa