SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir’in corona virüsü testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’in corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.
Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.