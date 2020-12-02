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Son dakika Rıza Çalımbay corona virüsüne yakalandı

Sivasspor Kulübü'nde açıklanan 4 corona vakası sonrasında teknik direktör Rıza Çalımbay açıklama yaparak kendi testinin pozitif olduğunu ve karantinaya girdiğini açıkladı.

Güncellenme: 12:56, 02/12/2020
Haberler Futbol
Son dakika Rıza Çalımbay corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibi Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sivasspor Kulübü’nün sabah saatlerinde açıkladığı “2 futbolcu ve 2 teknik heyet” vakalarının içlerinden biri de Rıza Çalımbay olduğu ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde kritik Villarreal karşılaşmasında takımının başına olamayacak Çalımbay’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle;

“Villarreal ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Karantina sürecim başlandığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.”

Corona Rıza Çalımbay süper lig
Yayınlanma Tarihi:12:52,