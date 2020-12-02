Şampiyonlar Ligi’nin gece sonuçları ve turlayanları

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı. Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus’tan sonra Devler Ligi’nde son 16’ya Liverpool ve Porto da eklendi.
Sahasında Ajax’ı 1-0 mağlup eden eksik Liverpool, Atalanta’nın Midtjylland’a puan kaptırmasıyla gruptan çıkmayı garantiledi.
Porto ise sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Rotasyona giden İngiliz devi karşısında kalesini gole kapatan Portekiz devi, istediği sonucu alarak tur biletini kaptı.
B Grubu’nda ise Inter’in Mönchengladbach’yı yenmesiyle son haftaya 4 takım da tur iddiasıyla girdi.
A GRUBU
Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih
Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg
B GRUBU
Shakhtar 2-0 Real Madrid
Mönchengladbach 2-3 Inter
C GRUBU
Marsilya 2-1 Olympiakos
Porto 0-0 Manchester City
D GRUBU
Liverpool 1-0 Ajax
Atalanta 1-1 Midtjylland