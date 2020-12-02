Şampiyonlar Ligi’nin gece sonuçları ve turlayanları

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı. Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus’tan sonra Devler Ligi’nde son 16’ya Liverpool ve Porto da eklendi.

Sahasında Ajax’ı 1-0 mağlup eden eksik Liverpool, Atalanta’nın Midtjylland’a puan kaptırmasıyla gruptan çıkmayı garantiledi.

Porto ise sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Rotasyona giden İngiliz devi karşısında kalesini gole kapatan Portekiz devi, istediği sonucu alarak tur biletini kaptı.

B Grubu’nda ise Inter’in Mönchengladbach’yı yenmesiyle son haftaya 4 takım da tur iddiasıyla girdi.

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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

A GRUBU

Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih

Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg

B GRUBU

Shakhtar 2-0 Real Madrid

Mönchengladbach 2-3 Inter

C GRUBU

Marsilya 2-1 Olympiakos

Porto 0-0 Manchester City

D GRUBU

Liverpool 1-0 Ajax

Atalanta 1-1 Midtjylland