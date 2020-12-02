Mustafa Cengiz, Sözcü’ye konuştu: Hırsız demesinler yeter

SÖZCÜ, Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi Başkan Mustafa Cengiz'le makamında bir araya geldi. Cengiz, kendilerine yönelik eleştirilerden Fatih Terim'le ilişkisine, olağanüstü seçimden şampiyonluk yarışına kadar Galatasaray gündemini değerlendirdi.

Seçimle ilgili gelişmeler ne durumda?

“Baba, bir hırsızı yakalayan oğluna demiş ki ‘Getir…' Oğlu yanıt vermiş: ‘Gelmiyor…' Baba ‘O zaman bırak gitsin' karşılığını verince de evladı, ‘Gitmiyor' demiş… Benim durumum da böyle. Seçime gitmeye kalktım zorladım, çok da istiyordum hâlâ da istiyorum. Bizi öyle bir baskı altına alıyorlar ki kendimizi anlatmaya vaktimiz yok. Futbolcuların gecikmiş ödemelerini hallediyoruz. Yapılandırmaya çalışıyoruz. Bazıları 1 ay divana hazırlanıyor. Mustafa Cengiz nerede pot kırdı, Yusuf Günay nerede hata yaptı, Abdurrahim ne etti…

‘Başvurmadılar' denildi gerçekten başvurmadınız mı?

“Tedbirler gevşetilirken başvurduk. ‘Başvurmadı' diyorlar. Galatasaray Üniversitesi'ne başvurumuzu da yaptık (Belgesini gösteriyor). Olağan kurul için başvurduğumuz an bazı eski yöneticiler, aday adayları ve müzmin adaylar dediler ki ‘Başvurmadınız…' Biz de yayınlamadık vallahi hata… Ben söyleyeyim dedim unuttuk, gitti… Adam ne dedi biliyor musun? ‘Başkan yalan söylüyor.' Yazıklar olsun! Yani ben yalan mı söyleyeceğim? Bunu söyleyen eski yönetici ve başkan adayı… Biz mali kurul izni alamayınca ‘Artık yeter' dedik, ‘Seçime gidelim, gelecek olan bizi ister ibra etsin isterse etmesin.' Bizi devamlı tehdit ediyorlar; ‘Sizi ibra etmeyiz' diye. Ya ayıp ayıp… İki seçime girdim, bir tek kişiyi arayıp oy istemedim. Sonra biz tabii dağdaki olduk. Bağdaki işi bilmiyorsa biz nasıl kovmuşuz onu da anlamadım. Dağda da hizmet ederiz Galatasaray'a, bağda da ederiz. Ne beyaz ne zenci oluruz. Biz Galatasaraylıyız.”

İDARİ İBRASIZLIK ÜZDÜ

Başkanlık döneminizde sizi en çok üzen ve en çok sevindiren olay neydi?

“İdari ibrasızlık beni üzmüştür. Eve gittiğimde eşim seviniyordu ‘Kurtuluyoruz' diye ama 176 milyon ödememiz vardı. ‘Borçsuzluk almam lazım, gidemem' dedim. Eğer gitseydim Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz ve 32 milyon Euro'yu da alamazdık. En çok sevindiren olay iki şampiyonluktur. UEFA'dan ‘Size ceza vermiyoruz' diye aradıklarında da çok sevindik. Bütçeyi 30 kat aşmamıza rağmen 5 milyon yerine 147 milyon Euro'luk zarara rağmen ceza almadık…”

Dernek borçlandırma olayı çok dillendiriliyor.

“Galatasaray Sportif AŞ, derneğe borç veriyor, faiz kesiyor, kestiği faiz ile de kâr gösteriyor diyorlar. Yani Sportif AŞ'de çok para var, borç verecek yer arıyoruz… Böyle bir komedi olur mu? Banka olmayınca da faiz işletmek yasaktır. Voleybol ve basketbolun ödenmemiş 81 milyon Lira borcu vardı. Biz bunu ödedik. Kredi aldık ya da yapılandırmadaki paralarla faizlerle ödedik. AŞ'den kulübe borç olarak gitti. Faizsiz yapamazsın. Sen kendi şirketinden para bile çeksen faizini ödemek zorundasın. Dernek, 1 Kasım itibariyle hiçbir bankaya borcu olmayan sadece Sportif AŞ'ye borcu olan bir kurum haline geldi.”

HEYKELİ DİKİLMELİ

Yeni bir yapılanma yolda…

“Aslında şimdi yapılacak olan yapılandırma Galatasaray'ın 3. yapılandırması olacak. Yapılandırmayı yapanların heykeli dikilmeli. Yeni yapılandırma yönetimleri rahatlatıyor.”

En büyük pişmanlığınız peki?

“Zamanım olsa bir gün 24 değil de 48 saat olsun isterdim. Zaman yetmiyor.”

Bir muhasebe yaptığınız zaman Başkan Mustafa Cengiz dendiğinde akıllarda ne kalacak sizce?

“Arkamızdan ‘hırsız' demesinler yeter. ‘Doğru insan' desinler, geri kalanı sayıyorlar zaten… Yok beceriksiz yok vasat… Bu bizim yönetime yeter.”

Galatasaray, 4 büyük takım ele alındığında ekonomik olarak nerede?

“Galatasaray, en iyi durumda! Herkes konuşuyor da elimizde hepsinin rakamları var. 25 Ocak 2018'de görevi devraldık. Şimdiki borç, o günkünden 80 milyon Euro daha az. Ayrıca Florya derneğin tapulu malı artık.”

HOCADA GALATASARAY TERBİYESİ VAR

“Yok Fatih Terim kapıyı vurmuş da Abdurrahim (Albayrak) durdurmuş da… Yalan! Her gün konuşuyoruz; benim kanserim hariç günlük işleri… Bu sıralar kovid ve sakatlıkları konuşuyoruz. Bir profesyonel yaşantısına dikkat etmeli. Hocanın futbolcularla işi zor. Bakın hoca kolay bir adam değil. Mührünü vurmuştur hem Galatasaray'a hem Türk futboluna… Ben de zorum. Aslında hoca da ben de çok kolayız. İdare etmesini bilirsen… Hocanın bize hiçbir saygısızlığı olmamıştır. Oturması, kalkması, bir Galatasaray terbiyesi vardır.”

TERİM HERKES İLE ÇALIŞMAZ!

“Biz devam edersek imzalarız. Çünkü 3+2 yıllık yaptık opsiyonlu… Gelecek yönetimin elini rahatlatmak için öyle yaptık, hoca da öyle istedi. Hoca da öyle her yönetimle çalışmaz. Her hocanın prensibi var. Aslında bomba soru şu: Biz devam eder miyiz?”

TAKDİR BEKLERKEN…

“Bahadır, Allah seni takdir beklediğin yerden tekdir görmek durumunda bırakmasın. Yani bu kadar insanı hayal kırıklığına uğratan, kanser eden bir şey yoktur. Yahu kardeşim ağrıma gidiyor… Biri diyor ki beceriksiz öbürü diyor ki vasat… Bu giderek yayılıyor ve kanser oluyor.”

SON PERDE İNMEDEN FAVORİ GALATASARAY’DIR

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'nin şampiyonluk favorisi olarak gösterilmesini, kendi döneminde Kadıköy'de yenilmemelerini hatırlattık. Cengiz, kendine has şık üslubuyla şöyle değerlendirdi: “Favori gösterilmeleri normal. Çünkü 18 transfer yaptılar. Çok para harcadılar. Şu an yaratılan algı da o şekilde ama Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluğun ilk adayı Galatasaray'dır; son perde inmedikçe. Kadıköy'de yenilmedik. Bunun için mutluyum. Fenerbahçe bizim için değerli bir rakip. Onları yenmek bizi mutlu eder.”

DEVAMI SÖZCÜ HAFTASONU’NDA

Mustafa Cengiz, kendisi hakkında bilinmeyenleri ve kanserle savaşını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. Çok özel röportajın devamı cuma gününden itibaren bayilerde…