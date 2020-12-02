Fenerbahçe Beko sezonun ilk yenilgisini aldı

ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol kendi sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3’üncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece Basketbol, 23-18’lik çeyrek skoruyla maçın final periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son periyotta Fenerbahçe Beko’nun savunmadaki sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi 82-82’lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9’luk üstünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi sahasında Fenerbahçe Beko’yu 93-91 mağlup ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı. Büyükçekmece Basketbol ise 3. galibiyetini aldı.

Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu. Fenerbahçe Beko’da ise Lorenzo Brown 21 sayı üretse de bu performans takımını galibiyete taşımaya yeterli olmadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 25, Farrell 21, Olaseni 12, Oliver 12, Eldridge 11, Ömer Utku Al 5, Mert Celep 3, Enes Berkay Taşkıran 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik

Başantrenör: Özhan Çivgin

Fenerbahçe: Brown 21, Eddie 17, Vesely 16, Kenan Sipahi 12, Ali Muhammed 9, Pierre 5, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 3, Ulanovas

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 28-29 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-67 (Büyükçekmece lehine)

Normal süre: 82-82