Çaykur Rizespor’un futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen 31 yaşındaki Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun’un vefat ettiği duyuruldu.

Geçtiğimiz Şubat ayındaki Trabzonspor maçı öncesinde midesinden rahatsızlanan ve mide kanseri teşhisi konan Abarhoun hemen tedavi altına alınmıştı. Mart ayında ameliyat edilen futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bir paylaşım yapan Rizespor, “Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu Ocak 2019’da Portekiz’in Moreirense kulübünden transfer edilmişti. Süper Lig’de 36 maça çıkan Abarhoun, 3 gol-1 asistlik performans sergilemişti.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/yIpeblwPkH — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) December 2, 2020

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