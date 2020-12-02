Çalışan kazandı

Beşiktaş nasıl kazandı? Sergen Yalçın kadroyu bozmadı. İyileşenler kulübede oturdu. Geçen haftanın kazananları sahaya çıktı. Bu, oyuncuya ‘Sana güveniyorum' mesajı vermektir. Fenerbahçe'nin temposuzluğu, geriye çabuk dönememesi ve Beşiktaş'ın kanatları çok iyi kapatması, oyunun anahtarı oldu. Oyuncu değişikliklerinde Sergen Yalçın yine çok stratejik davrandı. Beşiktaş teknik ekibi, F.Bahçe'ye göre maçı daha iyi analiz etmiş ve takımı ona göre hazırlamış.

Gelelim bazı kritik rakamlara. Beşiktaş, ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen, Fenerbahçe'den daha çok ikili mücadele kazandı. Hava toplarında üstünlük yine Beşiktaş'taydı. Top kapmada, deplasmanda oynamasına rağmen Kara Kartal, başa baş oynadı. 33 kez tehlikeli atak girişimini deplasmanda başarırsanız, zaten 3 puan sizin olur ve maçı kazanırsınız.

GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMAZ

Geçen haftanın kopyasıydı, Galatasaray’ın oyun yapısı. Yine rakibini çok zor durumlara düşürdü. Bu oyun yapısı, takımın çok iyi antrenman yaptığını ve taktik çalışmalara uyum sağladığını gösteriyor. Bu ortam pozitif yapıya döndürülürse, her şey daha olumlu olacak Galatasaray için. 90 dakikada 21 şut, 41 tehlikeli atak girişimi, 7 korner, kazanılan 43 ikili mücadele ve 12 hava topu, 22 orta girişimi. Bu rakamlarla Galatasaray, kazanmayı hak etti. Kayserispor beraberliği, futbolun cilvesi. Sistem böyle giderse, G.Saray zirveyi bırakmaz. Futbolcular oynadıkları oyundan zevk alıyor.

HAFTANIN 11’İ: Ramazan (Kasımpaşa), Özer (Denizlispor), Kana-Biyik (Gaziantep FK), Marcao (Galatasaray), Taylan (Galatasaray), Josef (Beşiktaş, Baker (Trabzonspor), Visca (Başakşehir), Halil (Göztepe), Aboubakar (Beşiktaş), Diagne (Galatasaray)

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Aboubakar

HAFTANIN TEKNİK ADAMI: Sergen Yalçın

HAFTANIN TAKIMI: Beşiktaş