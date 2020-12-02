Başakşehir, Leipzig karşısında kritik dönemeçte

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig ile bugün karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Temsilcimiz, Avrupa serüvenine devam etmek için kazanmak zorunda. Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlığı düzelen Daniel Aleksic, Mehmet Topal ve Crivelli'nin maç kadrosunda olacağının müjdesini verdi. Tek eksik ağır sakatlığı bulunan Caiçara.

Temsilcimiz rakibine yenilir, PSG de Manchester United’ı mağlup etmesi halinde Avrupa’ya veda edecek. Ancak İngiliz ekibi, PSG’yi yenerse ve temsilcimiz yine mağlup olursa grubun son maçında zor da olsa UEFA Avrupa Ligi ihtimali olacak.

Başakşehir rakibini mağlup etmesi halinde ise Avrupa’da yoluna devam etmek için iddialı konuma gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Konate, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg

Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

İLGİLİ HABER Okan Buruk: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi`ne aynı önemi veriyoruz

PUAN DURUMU

1- Manchester United 9 Puan

2- PSG 6 Puan

3- Leipzig 6 Puan

4- Başakşehir 3 Puan