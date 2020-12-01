Sivasspor’a Villarreal maçı öncesi Ziya ve Fajr müjdesi

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un deneyimli oyuncuları Fayçal Fajr ve Ziya Erdal, hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

Fajr ve Erdal'ın korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. İki futbolcunun antrenmanda fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, “Bir süredir antrenmanlara katılamayan Ziya Erdal ve Fayçal Fajr, bugün yaptığımız çalışmalarda yer aldı” notunu ekledi.

Süper Lig’in 10. hafta maçında dün sahasında oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeyen Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Göztepe maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak