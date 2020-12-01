Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk: Kadın hakem Stephanie Frappart’a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Juventus ile Dinamo Kiev arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, bu maçta görev yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun 5. haftasında oynanacak Juventus – Dinamo Kiev maçını Stephanie Frappart’ın yöneteceği açıklandı. Frappart, bu maçta görevlendirilmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yapan ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçen yıl Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.

36 yaşındaki hakem bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 2’si grup olmak üzere 3 maç yönetti. Frappart ayrıca Fransa Ligue 1’de 5, Ligue 2’de 2 ve UEFA Uluslar Ligi’nda 1 maçta düdük çaldı.

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