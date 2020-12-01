Okan Buruk: “Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ne aynı önemi veriyoruz”

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın sahasında Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolculardan Fredrik Gulbrandsen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için her şeylerini vereceklerini söyleyen Okan Buruk, “Rakibimizi daha yakından tanıdık. Bu maçın gruptaki durumumuzu belirleme açısından önemini biliyoruz. Rakibimizin ne kadar değerli bir takım olduğunu da biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Oyun güçlerine, taktik bilgilerine güveniyorum. Dört Şampiyonlar Ligi maçında bu gücü gördük, beşincisinde de hem kulübümüze hem de ülkemize yakışır şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

“Ön taraftaki tüm oyuncuları çok kaliteli”

Alman temsilcisinin önemli oyuncuları olduğunu ifade eden Buruk, “İlk maça baktığımızda özellikle Angelino’nun iki gol atması ve oyuna damga vurması etkileyiciydi ama rakibimizin çok önemli isimleri var. Özellikle hücum hattında iyi oyuncuları var. Ön taraftaki tüm oyuncuları çok kaliteli ve fark oluşturacak oyuncular. Birini ön plana çıkartamam, tüm oyuncularının iyi olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Asıl zor gelen milli takım araları”

Geçen sene de böyle bir periyot oynadıkları belirten başarılı teknik adam, “Bu süreç bize zor gelmiyor. Aksine çok heyecanlı ve mutlu ediyor. Asıl zor gelen milli takım araları. Aralar bize çok zarar veriyor. Bu tempoya alıştık, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bizi mutlu ediyor. İki lige de aynı önemi veriyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmaya çalışıyoruz. Ligdeki kötü gidişimizi iyiye çevirmeye çalışıyoruz. İkisi de bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Gulbrandsen: “Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız”

Fredrik Gulbrandsen ise, kendileri için çok heyecanlı bir karşılaşma olacağını söyleyerek, “Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız, bunun bilincindeyiz. Ofansif yönü çok güçlü bir takım. Amacımız 3 puan almak ve Şampiyonlar Ligi’nde yönümüzü daha iyi belirlemek. Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü takımların olduğu gruba düştük yarın da bizi zorlu bir maç bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Salzburg forması ile 2018 yılında RB Leipzig’e bir gol atmıştın ve o maçı kazanmıştınız? O maçla ilgili neler hatırlıyorsun?” sorusuna ise başarılı futbolcu, “Onlara karşı daha önce Salzburg ile iki maç oynadım, birinde galip geldik o maçta da gol attım. Onlara karşı gol atmak iyi bir his veriyor. Umarım yarın da böyle olur. Hocam oynattığı takdirde sahada mücadelemi bu düşünceyle sürdüreceğim. Gol atmak güzel, yarınki amacım da gol atmak ve zaferi getirecek mücadeleyi sergilemek” diye cevap verdi.

“Bu sene gollerle takıma katkıda bulunduğum için mutluyum”

Futbolda her zaman düşüncesinin ileriye gitmek olduğunu ifade eden Norveçli futbolcu, “Benim için bu sezon attığım gollerin yeterli olmadığını söyleyebilirim. Geçen sene Başakşehir olarak harika bir sezonu geride bıraktık, sezonu şampiyon olarak tamamladık. Bu sayede Şampiyonlar Ligi’nde bu takımlara karşı mücadele ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçen sene bireysel olarak çok iyi iş çıkarmadım, bu sene gollerle takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Başakşehir’in başarısı için mücadele ediyorum. Her zaman önüme bakıyorum” dedi.