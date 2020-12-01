Necip Uysal: Sahaya çıktığınızda arkadaşlık kalmaz

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş’ta takım kaptanlarından olan Necip Uysal, siyah-beyazlıların sabah antrenmanı öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Necip Uysal, Fenerbahçe derbisini, attığı golü ve sevincini anlattı. Necip Uysal’ın açıklamalarından dikkat çekenleri şöyle;

-Sahaya çıktığınızda arkadaşlık kalmaz, elimden geleni yapmaya çalışırım. Derbide gol pozisyonunda Gökhan Gönül ağabeyle konuşmadık.

-Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmasın. Benim işim sahada. Sahaya çıktığımda bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum. O sahaya çıktığımda hiç kimse mücadele etmedi diyemez. Beslenmeme, uykuma dikkat ediyorum. Kötü maçlar oynadığım oldu, bundan sonra oynayabilirim ama terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğimi.

-Derbide Fenerbahçe’ye gol atacağımı maç sabahı hissettim. Kaleci Utku'ya sabah söyledim. Utku bana gol atarsan kay dedi. Ben de golden sonra kaydım ve Koray Avcı ağabey gibi sevincim oldu. Böyle şeyler unutulmaz. O maçı statta izlemiştim.

-Ben 1 sene alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş’a borçluyum. Maddi konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum.

-Takımda önemli olan hocanın yeni gelenlere bakış açısı. Alt yapıda Sergen Hocam ile çalıştım. O beni A takıma göndermek için çok çalıştı. Yeni arkadaşlar inşallah beni geçerler.

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