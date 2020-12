Formula 1’in şampiyonu Lewis Hamilton, corona virüsüne yakalandı. Son olarak geçen hafta Bahreyn’de yarışan Mercedes pilotu, 6 Aralık’ta yine Bahreyn’de yapılacak Sakhir GP’sinde yarışamayacak.

Formula 1’in resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, Hamilton’ın Pazartesi sabahı hafif semptomlarla uyandığı için test yapıldığı ve çıkan sonuç nedeniyle izole edildiği belirtildi.

Ayrıca Lewis Hamilton’a yakın temasta olan çevresi ve Mercedes takımının çalışanları da yeniden teste girdi.

Bu yıl da Formula 1 sezonu bitmeden Türkiye’de şampiyonluğunu ilan ederek toplamda 7. kez bu sevinci yaşayan Hamilton’ın yerine Mercedes’in kimi yarıştıracağı henüz açıklanmadı.

İngiliz pilot, Formula 1’de corona virüsüne yakalanan 3. pilot oldu. Daha önce İngiltere yarışı öncesinde Sergio Perez ve Almanya’daki yarış öncesinde Lance Stroll’ün testleri pozitif çıkmıştı.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ

— Formula 1 (@F1) December 1, 2020