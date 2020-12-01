Fenerbahçe’de kara bulutlar! İşte o hatalar…

Evinde Beşiktaş'a karşı 50 dakika 1 kişi üstün oynamasına rağmen 4-3 kaybeden Fenerbahçe'de oklar Teknik Direktör Erol Bulut'a çevrildi. Bulut'un yanlış kadro tercihi ve kurgu hatası yenilgide önemli rol oynadı. Savunmada 3 oyuncunun birden değişmesi nedeniyle uyum sorunu yaşandı. Serdar Aziz-Lemos ile Caner Erkin-Novak değişikliklerine Gökhan Gönül'ün de hataları eklenince Beşiktaş'ın hücumcuları kolay pozisyonlar ve goller buldu.

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İŞTE YAPILAN HATALAR

Bulut’un, Beşiktaş yenilgisinde göze çarpan hataları şöyle:

-Gol atan Cisse'yi kenara alıp Kemal Ademi'nin oyuna alınması hatalıydı.

-Hücuma çıkılırken yavaş kalan futbolcular, temposuz oynadı.

-Sosa-Gustavo'lu orta saha, oyun üstünlüğünü rakibe kaptırdı.

-Duran toplar dışında farklı bir oyun planı sahada yoktu.

-Takımın derbi motivasyonu zayıftı ve iyi hazırlanmadıkları ortaya çıktı.

SORUMLULUĞUN FARKINDA OLUN

Derbinin ardından Fenerbahçe soyunma odasında moraller bozuktu. Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, futbolculara uyarılarda bulundu. Bulut, “Böyle bir maçı bir daha yaşamak istemiyorum” derken Belözoğlu, “Herkes dersini alıp sorumluluğun farkında olsun” ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

Yönetici Alper Pirşen, Erol Bulut'a kalkan oldu. Fenerbahçeli idareci, “Erol hocamızdan çok memnunuz. İnandığımız bir proje. Biz Erol Bulut'un işini kolaylaştırmak için kulübü çok iyi bilen isimleri de getirdik yanına. 10 haftada 1-2 yol kazasıyla vazgeçilecek bir teknik adam değil” diye konuştu.

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