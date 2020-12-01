Fatih Terim’in ikilemi! Kazanan takım bozulmaz

Galatasaray’ın son 2 haftadaki hücum ve savunma performansı, Teknik Direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Kulübün sosyal medya hesaplarında ‘Çalışma, çalışma, çalışma' başlığıyla paylaştığı istatistikler de bunu gösteriyor. Milli arada corona virüsü vakaları ve sakatlıklarla sarsılan Cimbom, takımın neredeyse yarısının olmadığı 2 haftayı minimum hasarla kapattı; Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken Çaykur Rizespor engelini 4 golle aştı. 2 haftayı 10 eksikle geçiren Galatasaray yaralarını sarmaya başladı.

Karantina sürecindeki 5 futbolcu, testlerinin negatif çıkması kesinleştikten sonra geri dönecek. 8 eksikle çıkılan son Rizespor maçında kadroda olan ancak sakatlıkları tam geçmediği için oynatılmayan Luyindama ve Etebo da hazır. Falcao da dönebilir. Aslan'ın deneyimli hocası, cumartesi günkü Hatayspor maçında; genelde ilk 11'e yazılan isimleri mi yoksa son iki maçta iyi oynayan takımı mı tercih edecek belirsiz. Ancak Terim'in ‘Kazanan takım bozulmaz' görüşünde olduğu biliniyor.

İSTATİSTİKLER TERSE DÖNDÜ

Geçen sezonlarda dış sahadaki kayıplarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın bu istatistiği, artık tam tersi bir görüntü çiziyor. Geçen sezonun tamamında 5 deplasman galibiyeti elde eden Cimbom, bu sezon 10 haftada 4 galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar, kazandığı 20 puanın 12'sini deplasmanlarda aldı.

SON İKİ MAÇTA OYNAYANLAR

Kayserispor: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi (Emre Taşdemir), Taylan, Emre Akbaba (Etebo), Emre Kılınç (Ömer), Feghouli (Kerem), Oğulcan (Ali Yavuz), Diagne

Çaykur Rizespor: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir (Ömer), Taylan, Emre Akbaba (Kerem), Emre Kılınç (Yener), Feghouli (Kerem), Oğulcan (Sekidika), Diagne