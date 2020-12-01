Beşiktaş’ta derbi zaferinin şifresi: Ekranlar…

Sezonun ilk 4 haftasında 7 puan kaybeden ve ligin diplerine inen Beşiktaş, sonraki 5 haftadan ise 4 galibiyet çıkardı. Özellikle zorlu fikstürün başladığı Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından toplanan 6 puan siyah-beyazlıları şampiyonluk yarışında iddialı bir duruma getirdi. Özellikle sarı-lacivertlilere karşı alınan galibiyet, hafta boyunca Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hummalı bir çalışmanın ürünüydü.

İşte adım adım gelen tarihi zafer…

1- BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BAŞLADI Beşiktaş için galibiyet süreci Başakşehir'e karşı kazanılan 3-2'lik maçla başladı. Favori gösterilmedikleri ortamda alınan 3 puanla özgüven kazanan siyah-beyazlı futbolcular, Fenerbahçe'ye karşı da motive çıktı.

2- TAKTİK ANALİZ İYİ YAPILDI Sergen Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe'nin eksiklerine çok iyi çalıştı. Geçiş hücumlarına karşı rakibin alan paylaşamadığını belirledi. Kanat beklerinin geriye dönüşlerdeki sıkıntısını iyi okudu. Oyuncu değişiklikleri isabetliydi.

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3- DERBİ MOTİVASYONU TUTTU

Nevzat Demir Tesisleri'nde Fenerbahçe derbisi öncesi özel hazırlıklar vardı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyetleri ekranlardan sürekli izletildi. Efsane futbolcuların mesajları futbolcularla paylaşıldı. Tam bir odaklanma vardı.

4- YÖNETİMİN DESTEĞİ İŞE YARADI

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, hafta boyunca Ümraniye'ye kamp kurdu. Her fırsatta oyuncuları motive eden Çebi, kişi başı 25 bin TL'lik primle bunu taçlandırdı. Yöneticiler de bu süreçte oyunculara büyük destek oldu.

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