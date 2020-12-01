Alkışlar Alanyaspor’a

Süper Lig'in en yeni takımlarından. En üst ligde 2016-17 sezonundan beri, asansör takım olmadan mücadele ediyor. Bu sezon, genç teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde göz kamaştırıyor. Aytemiz Alanyaspor, maç eksiğine rağmen Süper Lig'in lideri. 9 maçta 7 galibiyet alan ve serisini namağlup sürdüren turuncu-yeşilliler, 9 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den çok gol atan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin 1 gol gerisinde.

3 GOLÜN 1’İ AKAN OYUN

Alanyaspor, Avrupa'nın 5 büyük liginde, Atletico Madrid'in (2) ardından en az gol yiyen ikinci takım: 3. Atan'ın öğrencileri, bu sezon sadece Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında gol yedi. Galatasaray golü penaltıdan attı, Trabzonspor maçında ise Caulker topu kendi kalesine gönderdi. Geçen sezonun kilit isimlerinden Welinton ve N'Sakala Beşiktaş'a, Cisse Fenerbahçe'ye, Fernandes de İttihad'a (BAE) gitti ama yerleri doldu. Atan'dan önceki hocalardan Erol Bulut, Fenerbahçe için ayrılmış, Sergen Yalçın da rüştünü Alanya'da ispatlamıştı.