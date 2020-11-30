Süper Lig’de iki maç, tek gol ve tek galip: Göztepe

Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Sivasspor, 10. hafta mücadelesinde Göztepe’yi konuk etti.

Hafta içi Avrupa Ligi’nde oynadığı Karabağ maçını 3-2 kazanan Sivasspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

Ancak dakika 80’de Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar’ın attığı golle İzmir temsilcisi sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Göztepe üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 14 yaparken, 9 puanda kalan Sivasspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

KAYSERİ’DE SESSİZ GECE

Öte yandan gecenin bir diğer maçında ise Kayserispor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Son haftaların formsuz iki ekibinin Kadir Has Stadı’ndaki randevusu başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor 8 puana ulaşırken, Karagümrük puanını 14 yaptı.