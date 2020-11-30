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Süper Lig puan durumu: Alanyaspor koltuğunu korudu, Fenerbahçe yara aldı

Süper Lig 10. hafta maçları devam ederken Alanyaspor haftayı liderlik koltuğunda tamamlamayı garantiledi. Geçtiğimiz hafta zirveye ortak olan Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisi ile liderlik koltuğunu Alanyaspor'a bıraktı. Rizespor'u 4-0 ile geçen Galatasaray ise puanını Fenerbahçe ile eşitleyerek zirve takibini sürdürdü. Derbinin kazananı Beşiktaş ise galibiyet ile 4. sırada kendine yer buldu.

Güncellenme: 08:03, 30/11/2020
Haberler Futbol
Süper Lig puan durumu: Alanyaspor koltuğunu korudu, Fenerbahçe yara aldı

Haftalar geçtikçe heyecanın arttığı Süper Lig'de lider Alanyaspor koltuğunu korumayı başardı. Evinde Beşiktaş’a karşı uzun yıllardır mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe ise nefesleri kesen maçan ardından zirve koltuğundan indi. İşte Süper Lig 10. hafta ardından oluşan puan durumu;

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 11. HAFTA PROGRAMI

9 Kasım Cuma: 20.00 Beşiktaş-Bursaspor (BJK İnönü) 20.00 Sivasspor-Eskişehirspor (Sivas 4 Eylül)

10 Kasım Cumartesi: 16.00 Kasımpaşa-Medical Park Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

11 Kasım Pazar: 14.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Kamil Ocak) 17.00 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Sanica Boru Elazığspor-Kayserispor (Elazığ Atatürk) 20.00 Fenerbahçe-Orduspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)

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