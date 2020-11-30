Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi’nde H Grubu’nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55’te Leipzig ile karşılaşacak.
1 ARALIK SALI
20.55 Lokomotiv Moskova – Salzburg
20.55 Shakhtar Donetsk – Real Madrid
23.00 Atletico Madrid – Bayern Münih
23.00 Borussia Mönchengladbach – Inter
23.00 Olympique Marsilya – Olympiakos
23.00 Porto – Manchester City
23.00 Liverpool – Ajax
23.00 Atalanta – Midtjylland
2 ARALIK ÇARŞAMBA
20.55 Krasnodar – Rennes
20.55 Medipol Başakşehir – Leipzig
23.00 Sevilla – Chelsea
23.00 Borussia Dortmund – Lazio
23.00 Club Brugge – Zenit
23.00 Juventus – Dinamo Kiev
23.00 Ferencvaros – Barcelona
23.00 Manchester United – Paris Saint-Germain