Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi’nde H Grubu’nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55’te Leipzig ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta programı şöyle:

1 ARALIK SALI

20.55 Lokomotiv Moskova – Salzburg

20.55 Shakhtar Donetsk – Real Madrid

23.00 Atletico Madrid – Bayern Münih

23.00 Borussia Mönchengladbach – Inter

23.00 Olympique Marsilya – Olympiakos

23.00 Porto – Manchester City

23.00 Liverpool – Ajax

23.00 Atalanta – Midtjylland

2 ARALIK ÇARŞAMBA

20.55 Krasnodar – Rennes

20.55 Medipol Başakşehir – Leipzig

23.00 Sevilla – Chelsea

23.00 Borussia Dortmund – Lazio

23.00 Club Brugge – Zenit

23.00 Juventus – Dinamo Kiev

23.00 Ferencvaros – Barcelona

23.00 Manchester United – Paris Saint-Germain