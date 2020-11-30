Sahanın yıldızı Sergen Hoca’ydı

FENERBAHÇE-Beşiktaş derbisinde sahanın yıldızı kuşkusuz Sergen Hoca'ydı. Rakibi çok iyi analiz etti. Takımını taktik ve mevkii disiplini olarak hazırlamasıyla galibiyetin mimarı oldu.

1- F.Bahçe'nin en etkili bölgesi kanatlarıydı. Larin'i, Gökhan'ın karşısına koyup, Ghezzal'ı da Novak'la eşleştirerek rakibin iki kanadını durdurdu. Kanatları kırılmış Kanarya, uçamaz hale geldi.

2- Orta sahada Atiba, Josef ve Mensah gibi üç tane defansif özelliği çok iyi olan isimlerle Fenerbahçe'nin merkezden yapacağı tüm atakları engelledi. Rakibin kontraya ve hızlı hücuma çıkmasına izin vermedi.

3- Fenerbahçe'nin iki stoperinin alan markajında iyi olduklarını anlayan Sergen Hoca, Aboubakar , Larin ve Ghezzal'ı biraz orta sahaya çekerek çok rahat top almalarını sağladı. Hücum bölgesinde içten ve dıştan yaptıkları bindirmelerle adeta Fenerbahçe defansını dağıttılar.

4- Fenerbahçe'de stoperler başarısızdı. Bunun yanında orta sahada Gustavo ve Sosa'nın performansı çok kötü olunca oyundaki üstünlüğü Beşiktaş eline geçirdi. Bu üstünlük de Kartal'ın galip gelmesinde büyük rol oynadı.

5- Beşiktaş'ta mükemmel bir takım ruhunun oluştuğunu görmekteyiz. Belli ki Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya, hocaya ve futbolculara çok büyük bir güven vermekte. Kısa sürede bütün sorunları çözdü ve bunun ortaya çıkarmış olduğu gizli sinerjiyle Beşiktaş sahada çok iyi sonuçlar almaya başladı. Aboubakar'ın performansı böyle arttıkça şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş izleyeceğiz.